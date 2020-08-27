شكرا لمتابعة خبر عن خطوات إضافة الأبناء على "توكلنا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أوضح تطبيق "توكلنا"، خطوات إضافة الأبناء، وذلك عبر الدخول إلى موقع توكلنا أو التطبيق، من خلال الرابط التالي أوضح تطبيق "توكلنا"، خطوات إضافة الأبناء، وذلك عبر الدخول إلى موقع توكلنا أو التطبيق، من خلال الرابط التالي هنــــــــــــا وأضاف أنه يتم بعدها الدخول من حساب ولي الأمر، ثم النقر على أيقونة "الأفراد والمكفولين"، واختيار إضافة الأبناء.

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