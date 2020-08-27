قناة عبرية تكشف موعد أول رحلة تجارية بين إسرائيل والإمارات

كشفت وسائل اعلام عبرية، مساء اليوم الخميس، أن الرحلة التجارية الأولى بين إسرائيل والإمارات، التي أُعلن عنها منذ أيام، ستمر عبر الأجواء السعودية باتجاه أبوظبي يوم الإثنين المقبل.

وحسب القناة 12 العبرية، فإنه تم التوصل إلى اتفاق بين شركة الطيران الإسرائيلية (العال) وجهات إماراتية نسقت مع السعودية، لتسيير الرحلة من فوق الأجواء السعودية، وذلك لتقصير ساعاتها.

وأوضحت القناة أن السعودية اشترطت وجود جهات أمريكية على متن الرحلة، وفق صحيفة القدس .

يذكر أن كوشنر سيصل الأحد المقبل إلى إسرائيل، وسيقود الرحلة التجارية الأُولى بين إسرائيل والإمارات.

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كما سيتوجه وفد سياسي إسرائيلي في رحلة أُخرى إلى الإمارات لمتابعة تفاصيل الاتفاق المعلن عنه بين الجانبين.

وأُعلن في وقتٍ سابق اليوم تأجيل اجتماع الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد المقبل بسبب زيارة الوفد الأمريكي.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن قبل أيام عن التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات الكاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، فيما وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الاتفاق بأنه اهم اتفاق لام منذ 25 عاما.