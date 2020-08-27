رابط تسجيل الدخول إلى منصة توكلنا مدرستي في السعودية - طريقة الدخول مختصرة

شهدت محركات البحث الشهيرة بالمملكة العربية السعودية اليوم الخميس 27 أب/أغسطس 2020، رابط تسجيل الدخول الى منصة توكلنا مدرستي البوابة الالكترونية الرسمية لوزارة التربية والتعليم بالمملكة.

ويتساءل العديد من المواطنين وأولياء الامور في كافة محافظات المملكة عبر منصات التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر عن رابط تسجيل الدخول إلى منصة توكلنا مدرستي خصوصا مع بداية الدراسة.

ونشرت وزارة التربية والتعليم في السعودية الرابط عبر منصاتها الرسمية حتي يتمكن اولياء الأمور من تسجيل أبنائهم قبل بداية العام وعدم التوجه الى المدارس بسبب الاجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا وعدم الازدحام.

رابط تسجيل الدخول إلى منصة توكلنا مدرستي في السعودية من هنـــــا أو هنـــــا

تعتبر منصة مدرستي البوابة الوحيدة لاستقبال الدروس التعليمية عن بعد، والتي تستوعب آلاف المحتوى التعليمي الذي يحاكي الطالب ويدمجه مع الواقع التعليمي الإلكتروني، ويرجع ذلك إلى الخيارات العديدة التي يقدمها، وأهمها البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات، والذي يستأنف من تسجيل الدخول إلى المنصة ثم عزف النشيد الوطني.

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وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس" نقلته وكالة سوا الاخبارية، إن منصة مدرستي هي البوابة الوحيدة القادة على استقبال الالف من الدروس والمحتوى التعليمي والبرامج المتنوعة الصباحية للطلاب وطالبات في كافة محافظات المملكة.

وأوضحت الوزارة أنه يجب تسجيل الدخول إلى موقع توكلنا منصة مدرستي الصفحة الرئيسية، ثم كتابة رقم الهوية الوطنية للسعوديين أو بطاقة الهوية لغير السعوديين، قم بتنشيط وإدخال رمز التأكيد.

وأشارت الى ان يتم استلام رمز على الهاتف المحمول ثم أدخله في المربع المخصص للتأكيد، وانتقل إلى رابط بيانات مدرستي في أسفل يسار الصفحة، بعد ظهور شاشة جديدة، سترى سجل الأطفال المسجلين على المنصة.

ونوهت الوزارة الى انه من الضروري إدخال اسم المستخدم الخاص بالطالب الذي تريد الحصول على كلمة المرور الخاصة به، واستلام كلمة المرور في الرسائل على الهاتف المحمول ،أدخله للتأكيد ، وأكمل العملية بنجاح.

ونجحت المملكة العربية السعودية في تخطي العام الماضي من خلال التطبيقات الكترونية التعليم وإنجاح العملية التعليمية ، وهذا ياتي من ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد في المملكة.