طقس الجمعة.. سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على 3 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الجمعة؛ لافتة إلى أن الفرصة مهيأة لتكوين السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة برياح نشطة على (3) مناطق.

وفي بيان، عبر موقعها الرسمي، قالت هيئة الأرصاد: يستمر بمشيئة الله تعالى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق (القصيم، حائل، تبوك والمدينة المنورة) وتشمل الأجزاء الساحلية منها.

وحسب توقعات الهيئة، تستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات (جازان، وعسير) تمتد إلى الباحة

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت الهيئة إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى غربية، بسرعة تتراوح بين 10 و40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر ومترين، أما البحر فسيكون متوسط الموج إلى مائج.

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وعلى الخليج العربي ستكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 15و38 كم/ساعة.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الجمعة:

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