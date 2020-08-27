بلدية العتيبية تُجري إعادة تأهيل الأرصفة لمعالجة التشوه البصري

نفَّذت وكالة البلديات، ممثلة في بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع إدارة تشغيل وصيانة الطرق، أعمالها في إعادة تأهيل الأرصفة وتركيب البلاط والبلدورات المتكسرة والمتهالكة داخل الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية بنطاق البلدية؛ لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأوضح رئيس بلدية العتيبية الفرعية المهندس مصطفى بن علي عيد، أنَّ البلدية بالتعاون مع الإدارة العامة للطرق، وضعت برنامجًا تهدف من خلاله إلى إعادة تأهيل الأرصفة وتركيب البلاط والبلدورات المتكسرة والمتهالكة وإصلاح التشققات الأرضية الناتجة عن هطول الأمطار وإعادة الشكل الجمالي في شارع الإمام البخاري بحي الضيافة، مشيرًا إلى استمرار الجهود وجدولة أعمال الصيانة؛ لرفع مستوى أداء كفاءة الطُرق في الأحياء والشوارع، وتحقيق رضا مستخدميها في أنحاء المنطقة.