«التعليم» تُعدِّل موعد بدء اليوم الدراسي للمرحلتين المتوسطة والثانوية

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الخميس، عن تعديل موعد بدء اليوم الدراسي «عن بعد» للمرحلتين المتوسطة والثانوية.

وعبر حسابها الرسمي، على «تويتر»، قالت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، إن هذا القرار جاء مراعاةً لظروف الطلاب والطالبات وأسرهم، والمعلمين والمعلمات.

وأوضحت الشهري أن «وزارة التعليم وجَّهت بتعديل موعد بدء اليوم الدراسي (عن بُعد) للمرحلتين المتوسطة والثانوية ليكون الساعة التاسعة صباحًا بدلًا من السابعة»، داعيةً لهم بعام دراسي موفق.