إغلاق 4 منشآت تجارية وإتلاف مواد مجهولة المصدر في العاصمة المقدسة

تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات ضد المخالفين..
أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العزيزية بأمانة العاصمة المقدسة 4 مُنشآت تجارية تنوعت مخالفتها بين مُخالفة النشاط، وأعدم حملها رخصة تجارية. وذلك ضمن جولاتها الرقابية على المُنشآت التجارية في نطاق البلدية.
وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أنهُ تم إتلاف 480 كيلوجرامًا من المواد الغذائية مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى إتلاف 400 كيلوجرام من التبغ مجهول المصدر، مشيرًا إلى ضبط 3 باعة جائلين؛ لممارستهم البيع العشوائي.
وأكَّد رئيس البلدية استمرار الجولات الرقابية وضبط الممارسات العشوائية، ومكافحة الظواهر المُخالفة للأنظمة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.
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