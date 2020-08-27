أمير القصيم يسلّم عددًا من الأسر وحداتهم السكنية ضمن مشروعات الإسكان التنموي

سَلّم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة، بالمجلس الرئيسي بالإمارة، بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم الخميس، عددًا من الأسر في المنطقة وحداتهم السكنية ضمن مشروعات الإسكان التنموي، التي تأتي امتدادًا لجهود برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان بالشراكة مع أكثر من 350 جمعية في جميع مناطق المملكة.

وشدد أمير المنطقة على أهمية الشراكة الفاعلة بين وزارة الإسكان والجهات الحكومية الأخرى والشركات الوطنية والمؤسسات التنموية والخيرية في المنطقة؛ لتأمين المساكن الملائمة لأبناء المنطقة وفق معايير واضحة للإجراءات والتنفيذ.

ولفت إلى اهتمام ومتابعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، للمشروعات التنموية التي تشهدها مدن ومحافظات المملكة كافة؛ لتعزيز الاستقرار للأسرة السعودية ورفاهيتها وفق برامج رؤية المملكة 2030؛ لرفع جودة حياة أفراد المجتمع، مؤكدًا أهمية توجيهات القيادة الحكيمة لدعم جميع مبادرات الإسكان تحت مظلة برنامج الإسكان الذي يعد أحد برامج رؤية المملكة 2030؛ لتوفير السكن الملائم للمواطنين بجميع فئاتهم الاقتصادية، وبما يلبي احتياجاتهم.

ودعا الأمير فيصل بن مشعل إلى ضرورة تنسيق الجهود بين الجمعيات الخيرية والتنموية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة كافة؛ لرفع فاعلية وكفاءة أداء المبادرات التنموية في المنطقة؛ لتحقيق النتائج المنشودة منها.

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وشهد حفل التسليم تكريم الجمعيات الشريكة على جهودها في توفير المساكن الملائمة للأسر الأشد حاجة ضمن شراكة فاعلة مع الإسكان التنموي، وكذلك تكريم مجموعة من (متطوعات الإسكان) على مستوى المنطقة.

حضر التسليم سعود بن طلال بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز وكيل الفروع والدعم السكني والتعاون الدولي في وزارة الإسكان، ووكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة القصيم المهندس أحمد المرشد.

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