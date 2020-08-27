وزير المالية يُثمِّن الموافقة الكريمة على شمول العاملين في تطبيقات التوصيل بتعويض «ساند»

ثمَّن وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد بن عبدالله الجدعان؛ اللفتة الملكية الكريمة بالموافقة على شمول المسجلين في تطبيقات التوصيل بتعويض دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات مكافحة فيروس «كورونا المستجد».

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد وجَّه باستثناء الدخل الوارد من تطبيقات التوصيل من الدخل المنصوص عليه في الأمر الملكي الكريم المانع لاستحقاق تعويض «ساند»، كما وجه بأن «يتم صرف التعويض بأثر رجعي لجميع المستفيدين الذين تم إيقاف الصرف لهم بسبب تطبيقات التوصيل».

وأشار وزير المالية إلى أنه «سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويض بأثر رجعي لجميع المستفيدين من هذا القرار مع تعويض شهر سبتمبر».

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من جهتها، أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن صرف التعويض بأثر رجعي لجميع المستفيدين الذين تم إيقاف الصرف لهم بسبب تطبيقات التوصيل؛ لا يتطلب اتخاذ أي إجراء من المستفيد أو من المنشأة، وسيتم إيداع التعويض مباشرةً في حساب المستفيد.

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