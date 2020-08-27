عبر منصة أبشر

حددت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة ، خطوات الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات عبر منصة أبشر. وأوضحت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي أنه يمكن الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات عبر منصة أبشر من خلال: 1- تسجيل الدخول في حسابك على أبشر. 2- الذهاب إلى خدمات المركبات واختيار الاستعلامات. 3- اختيار «صلاحية التأمين على المركبات». 4- ثم تعبئة الحقول المطلوبة (رقم الهوية، رقم اللوحة، الرمز المرئي)، وسيتم عرض صلاحية التأمين. Advertisements 5- سيتم عرض صلاحية التأمين. قيمة غرامة عدم وجود تأمين سار على المركبة من المرور وكانت الإدارة العامة للمرور أوضحت قيمة الغرامة المالية التي تتطلبها عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة. وأكدت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي أن عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة مخالفة مرورية تستوجب غرامة مالية لا تقل عن 100 ريال، ولا تزيد على 150ريالًا. اقرأ أيضًا: «المرور» يوضح طريقة استخراج رخصة قيادة السيارة للمواطن من غير منطقة شرائها المرور: آلية لتصحيح أوضاع المركبات صاحبة لوحات التعريف غير السعودية

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كانت هذه تفاصيل خبر بـ5 خطوات.. هكذا يمكنك الاستعلام عن صلاحية التأمين على مركبتك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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