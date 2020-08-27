تدعيم الشراكة الفاعلة بين الهلال الأحمر والحرس الوطني بالمدينة المنورة

استقبل مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة الدكتور أحمد بن علي الزهراني في مقر الفرع بالهيئة، أمس الأربعاء، المدير التنفيذي المشارك للاتصالات بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني العقيد خالد الشايع والوفد المرافق له؛ وذلك لبحث تطوير سبل التعاون بين الجهازين فيما يخدم منطقة المدينة المنورة، ويرتقي بالخدمات المقدمة من الجهازين بأفضل صورة ممكنة.

وجاء في البيان الصادر من هيئة الهلال الأحمر السعودي أنه تم تدعيم الشراكة الفاعلة بين الجهازين المهمين تحقيقًا لمتطلبات الكفاءة والفاعلية كأساسيات الجودة الشاملة في الأعمال والتكامل فيما بينهم.

وقد اطلع المدير العام والوفد المرافق معه على منظومة العمل في الأعمال اليومية بغرفة عمليات الهيئة والتي تشتمل على التقنيات المتطورة من خلال المتابعة الدائمة للبلاغات الإسعافية وأحدث الأنظمة في استقبال البلاغات المتمثل في تطبيق (أسعفني) وتحديد موقع المتصل ومؤشرات تقييم الخدمات الإسعافية المقدمة، وكذلك الإطلاع على برنامج المسعف الإلكتروني والربط الإلكتروني الشامل بين الفريق الإسعافي وغرفة العمليات ومستشفيات المنطقة حتى انتهاء التعامل مع الحالات الإسعافية.

كما جرى التباحث في امكانية استقبال الحالات الإسعافية الطارئة المباشرة من قبل الفرق الإسعافية والتي تقع بالقرب من مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز للحرس الوطني.