رخصة دولية لمطار أبها ترفع حركة تشغيله التجارية

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني رخصة التشغيل الدولي لمطار أبها الذي اعتمد مطاراً دولياً حتى فبراير 2023، وذلك بعد تطبيقه الاشتراطات والأنظمة حسب المعايير المنصوص عليها في المنظمة الدولية للطيران المدني (الآيكاو).

وبينت مصادر "دوت الخليج" أن العمل بالرخصة سيبدأ بمجرد استلامها، وسيخضع المطار تبعاً لذلك للمراقبة لمدة أربع سنوات للتأكد من تطبيقه المعايير اللازمة من أجل ذلك.

وسيرفع الحصول على الرخصة من قيمة المطار السوقية ويوفر زيادة في إقبال شركات الطيران على استخدام المطار، وزيادة تشغيله التجاري، وارتفاع حركة الطيران منه وإليه، وسينعكس كل ذلك على اقتصاد المنطقة إيجابياً، خصوصاً وأنه يعد أهم رئاتها كمنطقة جذب سياحي لها سمعتها وحضورها، كما سيؤدي كذلك إلى زيادة إقبال العلامات التجارية العالمية على المنطقة، حيث يعرف أن أغلى الإعلانات الدعائية في العالم تتواجد غالباً في المطارات باعتبارها أحد أهم وأول البوابات التي يطالعها المسافرون.

وتوقعت المصادر أن تعزز الرخصة من الحراك السياحي في المنطقة، حيث ستزيد أعداد المسافرين منها وإليها، وستشهد إقبالاً أكبر للسياح من خارج المملكة الذين بات بإمكان كثير منهم أن يصلوها دون الحاجة للمرور في مطارات رئيسة أخرى.

وكشفت المصادر أنه تمت زيادة مواقف الطائرات، وإضافة ساحة وقوف طيران رقم (2)، لتعزز من قدرات المطار الذي شهد في فترة سابقة توسعة شملت صالات المسافرين، ودورات المياه، وقدرات التشغيل كذلك.