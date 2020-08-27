تفقد محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي، يرافقه رئيس البلدية المهندس محمد بن مرزن عسيري، قرية آل يماني بجبل أثرب، واستمع خلال جولته لشرح من رئيس البلدية عن الخدمات المقدمة لأهالي تلك القرى من المشروعات التنموية والخدمات البلدية، واحتياجات ومتطلبات القرى من المشروعات.
وأكد البناوي أن الجولة جاءت بتوجيه من أمير منطقة عسير للوقوف على احتياجات المواطنين بمختلف محافظات ومدن وقرى المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر البناوي يتفقد قرى آل يماني بجبل أثرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.