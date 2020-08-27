البناوي يتفقد قرى آل يماني بجبل أثرب

تفقد محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي، يرافقه رئيس البلدية المهندس محمد بن مرزن عسيري، قرية آل يماني بجبل أثرب، واستمع خلال جولته لشرح من رئيس البلدية عن الخدمات المقدمة لأهالي تلك القرى من المشروعات التنموية والخدمات البلدية، واحتياجات ومتطلبات القرى من المشروعات.

وأكد البناوي أن الجولة جاءت بتوجيه من أمير منطقة عسير للوقوف على احتياجات المواطنين بمختلف محافظات ومدن وقرى المنطقة.