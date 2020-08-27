ترشيد تطلق مشروع تغيير إنارة طرق الباحة لتوفير 70 % من الطاقة

ومن المتوقع، عند انتهاء المشروع، تحقيق وفر في استهلاك الكهرباء يصل إلى 70% وذلك من خلال إحلال المصابيح الحالية بالمصابيح المرشدة.
وعن تفاصيل المشروع، ذكر العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة (ترشيد) وليد بن عبدالله الغريري، أن آلية العمل تبدأ من إجراء دراسات فنيّة على الطرق الواقعة تحت أعمال كل مرحلة، تشمل المسوحات الميدانية متضمنة القياسات الفنية اللازمة لتحديد مستوى الإضاءة المناسب، ومن ثم تطبيق المعايير الدولية والمواصفات السعودية لضمان تحقيق مستويات الإضاءة المثلى.
ومن المتوقع أن نسبة التوفير الحاصلة من هذه المرحلة تساوي تفادي 22 ألف طن من الانبعاثات الكربونية الضارة، أي ما يساوي الأثر البيئي لزراعة حوالي 380 ألف شجرة.
يذكر أن "ترشيد" بدأت التمهيد لإطلاق مشروعاتها في إعادة تأهيل إنارة الطرق في المنطقة الجنوبية في كل من عسير وجازان ونجران بعد استكمال بياناتها الفنية، وقد استكملت أعمال المراحل الأولى في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية وجدة وحائل والجوف.
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