السعودية اليوم / لبنان تسجل 689 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



بيروت 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واس

سجلت لبنان 689 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنها سجلت 282 حالة شفاء جديدة، مما رفع عدد حالات الشفاء إلى 4133، في ظل 7 حالات وفاة جديدة ليبلغ عدد الوفيات 146.

// انتهى //

22:05ت م

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بيروت 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسسجلت لبنان 689 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 14935 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنها سجلت 282 حالة شفاء جديدة، مما رفع عدد حالات الشفاء إلى 4133، في ظل 7 حالات وفاة جديدة ليبلغ عدد الوفيات 146.// انتهى //22:05ت م0217

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