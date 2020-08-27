السعودية اليوم / الايسيسكو و غينيا بيساو تبحثان سبل تعزيز التعاون في مجالات عمل المنظمة



الرباط 08 محرم 1442 هـ موافق 27 اغسطس 2020 م

بحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- الدكتور سالم بن محمد المالك، اليوم بالرباط، مع سفير جمهورية غينيا بيساو لدى المغرب أرماندو ألبينو عرفة، سبل تطوير التعاون بين المنظمة وهذا البلد في مجالات عمل المنظمة.

وخلال هذا اللقاء، أكد الدكتور المالك أن رؤية الإيسيسكو وإستراتيجية عملها الجديدة تعطي أولوية خاصة للدول الأعضاء بالقارة الإفريقية، وتعمل على توسيع التعاون معها، مشيرا إلى أن المنظمة قدمت خلال جائحة

وجرى الاتفاق على العمل المشترك لتسجيل المواقع التاريخية في غينيا بيساو على هذه القائمة، بعد تقديم الملفات المطلوبة وموافقة لجنة التراث في العالم الإسلامي عليها.

من جانبه ثمن سفير غينيا بيساو ما قامت به المنظمة من أعمال متميزة خلال فترة الجائحة، وما قدمته من دعم ومساعدات للدول الأعضاء، مؤكدا حرص بلاده على مزيد من التعاون مع الإيسيسكو خلال المرحلة المقبلة.

//انتهى//

20:52ت م

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الرباط 08 محرم 1442 هـ موافق 27 اغسطس 2020 مبحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- الدكتور سالم بن محمد المالك، اليوم بالرباط، مع سفير جمهورية غينيا بيساو لدى المغرب أرماندو ألبينو عرفة، سبل تطوير التعاون بين المنظمة وهذا البلد في مجالات عمل المنظمة.وخلال هذا اللقاء، أكد الدكتور المالك أن رؤية الإيسيسكو وإستراتيجية عملها الجديدة تعطي أولوية خاصة للدول الأعضاء بالقارة الإفريقية، وتعمل على توسيع التعاون معها، مشيرا إلى أن المنظمة قدمت خلال جائحة كورونا ، بالتعاون مع عدد من المؤسسات المانحة، دعما لعدد من الدول الأعضاء لمواجهة الانعكاسات السلبية للجائحة على مجالات التربية والعلوم والثقافة.وجرى الاتفاق على العمل المشترك لتسجيل المواقع التاريخية في غينيا بيساو على هذه القائمة، بعد تقديم الملفات المطلوبة وموافقة لجنة التراث في العالم الإسلامي عليها.من جانبه ثمن سفير غينيا بيساو ما قامت به المنظمة من أعمال متميزة خلال فترة الجائحة، وما قدمته من دعم ومساعدات للدول الأعضاء، مؤكدا حرص بلاده على مزيد من التعاون مع الإيسيسكو خلال المرحلة المقبلة.//انتهى//20:52ت م0204

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