شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية يستقبل أمين عام «التعاون الإسلامي» والان نبدء بالتفاصيل

استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين. وجرى خلال الاستقبال بحث القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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