مبتعث جامعة القصيم المحيميد يحصل على وسام الشجاعة في أستراليا

2020-08-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

حصل مبتعث جامعة القصيم أحمد المحيميد، أمس الأربعاء الموافق 7/1/1442هـ، على وسام الشجاعة الأسترالي الصادر من الحاكم العام في دولة أستراليا، ليكون هو الشخص الوحيد من غير الجنسية الأسترالية من بين 29 شخصًا نالوا هذا الوسام، وذلك لإنقاذه لرجل خمسيني من الغرق في نهر يارا في مدينة ملبورن.

ويعمل “المحيميد” محاضرًا في كلية الاقتصاد والإدارة قسم المحاسبة بجامعة القصيم، حيث حصل على درجة الماجستير من جامعة موناش في مدينة ملبورن الأسترالية، بعد أن ابتعثته الجامعة عام ٢٠١٦ ليبدأ رحلة دراسة اللغة الإنجليزية ودرجة الماجستير والتي تكللت بالنجاح والتميز، وترك خلالها صورة رائعة عن الشعب السعودي في أذهان الشعب الأسترالي عقب نشر قصة إنقاذه لمواطن أسترالي وتداولها في كافة وسائل الإعلام هناك.

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وعن الواقعة التي شهدتها مدينة ملبورن في ليلة الأحد الموافق 4/5/1439هـ، يقول “المحيميد”: إنه كان بصحبة عدد من زملائه من طلبة المحاسبة المبتعثين على ضفة نهر يارا في الساعة التاسعة مساءً حينما سمعوا صوتًا قادمًا من النهر لرجل يطلب النجدة بصوتٍ مليء بالهلع والخوف والرجاء، فهرع الجميع إلى نجدته فإذا به يشير إلى وجود غريق في النهر.

ويصف “المحيميد” هذه اللحظات الصعبة بقوله: قفزت إلى النهر وأنا كلي أمل أن أستطيع إنقاذه ولم أفكر في شيء آخر سوى إنقاذه، وعندما وصلت إلى الغريق وجدته فاقدًا للوعي وكان وزنه يبلغ تقريبا 120 كيلوجرامًا فأخذت أدفع فيه نحو الشاطئ على عكس تيار المياه لمسافة قاربت الأربعين مترًا بين دفع الغريق ومقاومة التيار حتى وصلت إلى مرفأ النهر، وبعد أن وصلت به طلبت من المتجمهرين أن يمسكوا به ويرفعوه إلى اليابسة، ثم صعدت بعده وسقطت من التعب والإرهاق.

وأوضح “المحيميد”، أنه بقي في المستشفى لمدة يوم واحد عقب هذه الواقعة لأنه اضطر خلال عملية الإنقاذ إلى شرب كمية بسيطة من ماء النهر غير الصالحة للشرب، مما سبب بعضًا من الآلام في المعدة واستوجب الاطمئنان على حالته الصحية، لافتًا إلى أن خبر هذه الحادثة قد لاقى أصداءً واسعة على الصعيدين المحلي والخارجي وتناقلت العديد من القنوات الإعلامية هذا العمل الذي وصفوه بالبطولي، مؤكدًا أن ما قام به يمثل أخلاق ومبادئ المجتمع السعودي القائمة على مبادئ ديننا الإسلامي الذي يحثنا على نجدة الآخرين ومساعدتهم.

واعتبر “المحيميد” أن حصوله على هذا الوسام قد تم بفضل من الله تعالى، وبعد الثقة التي قدمتها له المملكة والدعم المستمر من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله –، وكذلك معالي رئيس جامعة القصيم الأستاذ الدكتور عبدالرحمن الداود وكافة منسوبي الجامعة الذين كان لهم دور كبير في حصوله على درجة الماجستير في المحاسبة من جامعة موناش الأسترالية في مدينة ملبورن.

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