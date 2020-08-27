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الهلال: العابد شارك في التدريبات .. والفريق جاهز لمواجهة الحزم

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محمد بن مسعود - الدمام - واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الخميس تدريباته؛ استعدادًا لمواجهة ضيفه الحزم، السبت المقبل، ضمن لقاءات الجولة الثامنة والعشرين من دوري كأس الأمير للمحترفين، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية.

تخلل المران تدريبات لياقية وتكنيكية، جمل فنية، مناورة على جزء من الملعب.

وشهدت تدريبات الأزرق الجماعية مشاركة اللاعب نواف العابد ؛ بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي.الهلال

27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442 10:11 PM

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الهلال: العابد شارك في التدريبات .. والفريق جاهز لمواجهة الحزم
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الخميس تدريباته؛ استعدادًا لمواجهة ضيفه الحزم، السبت المقبل، ضمن لقاءات الجولة الثامنة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية.

تخلل المران تدريبات لياقية وتكنيكية، جمل فنية، مناورة على جزء من الملعب.

وشهدت تدريبات الأزرق الجماعية مشاركة اللاعب نواف العابد ؛ بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي.

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المصدر : الخليج 365

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