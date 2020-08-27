- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الخميس تدريباته؛ استعدادًا لمواجهة ضيفه الحزم، السبت المقبل، ضمن لقاءات الجولة الثامنة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية.
تخلل المران تدريبات لياقية وتكنيكية، جمل فنية، مناورة على جزء من الملعب.
وشهدت تدريبات الأزرق الجماعية مشاركة اللاعب نواف العابد ؛ بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي.الهلال
27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442 10:11 PM
واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الخميس تدريباته؛ استعدادًا لمواجهة ضيفه الحزم، السبت المقبل، ضمن لقاءات الجولة الثامنة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية.
تخلل المران تدريبات لياقية وتكنيكية، جمل فنية، مناورة على جزء من الملعب.
وشهدت تدريبات الأزرق الجماعية مشاركة اللاعب نواف العابد ؛ بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي.
، الهلال: العابد شارك في التدريبات .. والفريق جاهز لمواجهة الحزم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال: العابد شارك في التدريبات .. والفريق جاهز لمواجهة الحزم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.