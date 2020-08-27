، "الخبير المالية" تحصد شهادة "آيزو 27001" في نظم إدارة أمن المعلومات ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد اجتيازها عملية تقييم صارمة من هيئة الاعتماد الوطنية للمملكة المتحدة

أعلنت شركة "الخبير المالية"، المتخصصة في إدارة الأصول والاستثمارات البديلة، عن حصولها على شهادة المنظمة الدولية للمعايير "آيزو" ضمن فئة نظم إدارة أمن المعلومات ويشار إليها اختصارًا بـ (ISO/IEC 27001:2013) وذلك اعترافًا بجهودها والتزامها المستمر بأعلى مستويات التميز في مجال حماية وأمن المعلومات.

وتفصيلاً، تعد شهادة "آيزو 27001" معيارًا معترفًا به عالميًا حيث تفرض تطبيق ضوابط أمنية متنوعة وصارمة فيما يتعلق بإنشاء وصيانة والتحقق من نظم إدارة أمن المعلومات. وبحصولها على هذه الشهادة، فقد أصبحت الخبير المالية واحدة من أوائل الشركات الاستثمارية المستقلة (غير التابعة للبنوك) في المملكة التي تحصل على هذه الشهادة تقديرًا وتكريمًا لريادتها في تطبيق أفضل إجراءات وممارسات أمن المعلومات.

وجاء حصول الخبير المالية على هذه الشهادة بعد نجاحها في اجتياز عملية اختبار وتقييم موسعة وصارمة من قِبل هيئة الاعتماد الوطنية للمملكة المتحدة للتحقق من التزامها بمتطلبات هذا المعيار، وتمكنت من الحصول عليها من المحاولة الأولى مما يعكس مدى تكامل وصرامة برنامج البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وحماية البيانات المطبق في الشركة.

وبمناسبة حصول الشركة على هذه الشهادة، قال أحمد سعود غوث، الرئيس التنفيذي لشركة الخبير المالية : "إن حصولنا على شهادة "آيزو 27001" يشدد على التزامنا التام بتوفير أعلى مستوى من الأمن والحماية لقنوات تواصلنا ومراسلاتنا مع عملائنا وحرصنا التام على حماية بياناتهم لما يشكله هذا الأمر من أولوية رئيسة لدينا. وقد جاء تتويجنا بهذه الشهادة تقديرًا لإدراكنا التام لضرورة إدارة المعلومات بدقة والتحكم فيها وحمايتها بأقصى درجات العناية نظرًا لتأثيرها الكبير على العملاء ومنظومة عملنا ككل.

وأضاف: تأتي تكريمًا لجهود فريقنا المختص الذي يكرس وقته على مدار الساعة لضمان تطبيق كل الإجراءات الوقائية عند التعامل مع معلومات العميل، وبفضل هذه الجهود تمكنا في شركة الخبير المالية من إرساء الأسس لإطار قوي للالتزام وحماية أمن المعلومات وفق أرقى المعايير الدولية المعتمدة".