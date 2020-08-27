، "كورونا" يتسلل إلى 622 فلسطينياً جديداً.. ويسلب الحياة من 6 ،

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أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الخميس)، بتسجيل 622 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وست حالات وفاة بين الفلسطينيين، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
أوضحت الوزيرة في بيان صحفي أوردته "رويترز"، أن حالات الوفاة الجديدة كانت لمواطنين فوق الستين من بلدة إذنا وبلدة ترقوميا في الخليل وبلدة عتيل بطولكرم وبلدة جبع في القدس ومن قلقيلية، بالإضافة إلى مواطن من قطاع غزة.
وأضافت أن محافظة الخليل تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 265 حالة تلتها القدس بإجمالي 139 إصابة، إضافة إلى 20 إصابة في قطاع غزة، بينما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة.
وتشير قاعدة بيانات وزارة الصحة إلى أن إجمالي الإصابات بين الفلسطينيين منذ بدء انتشار فيروس كورونا في مارس (آذار)، بلغ 27.397 إصابة تعافى منها 18.819 فيما بلغت حالات الوفاة 158 حالة.فيروس كورونا الجديد
"كورونا" يتسلل إلى 622 فلسطينياً جديداً.. ويسلب الحياة من 6صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-27
أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الخميس)، بتسجيل 622 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وست حالات وفاة بين الفلسطينيين، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
أوضحت الوزيرة في بيان صحفي أوردته "رويترز"، أن حالات الوفاة الجديدة كانت لمواطنين فوق الستين من بلدة إذنا وبلدة ترقوميا في الخليل وبلدة عتيل بطولكرم وبلدة جبع في القدس ومن قلقيلية، بالإضافة إلى مواطن من قطاع غزة.
وأضافت أن محافظة الخليل تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 265 حالة تلتها القدس بإجمالي 139 إصابة، إضافة إلى 20 إصابة في قطاع غزة، بينما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة.
وتشير قاعدة بيانات وزارة الصحة إلى أن إجمالي الإصابات بين الفلسطينيين منذ بدء انتشار فيروس كورونا في مارس (آذار)، بلغ 27.397 إصابة تعافى منها 18.819 فيما بلغت حالات الوفاة 158 حالة.
27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442
08:57 PM
إجمالي المرضى بالفيروس يرتفع إلى 27.397
أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الخميس)، بتسجيل 622 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وست حالات وفاة بين الفلسطينيين، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
أوضحت الوزيرة في بيان صحفي أوردته "رويترز"، أن حالات الوفاة الجديدة كانت لمواطنين فوق الستين من بلدة إذنا وبلدة ترقوميا في الخليل وبلدة عتيل بطولكرم وبلدة جبع في القدس ومن قلقيلية، بالإضافة إلى مواطن من قطاع غزة.
وأضافت أن محافظة الخليل تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 265 حالة تلتها القدس بإجمالي 139 إصابة، إضافة إلى 20 إصابة في قطاع غزة، بينما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة.
وتشير قاعدة بيانات وزارة الصحة إلى أن إجمالي الإصابات بين الفلسطينيين منذ بدء انتشار فيروس كورونا في مارس (آذار)، بلغ 27.397 إصابة تعافى منها 18.819 فيما بلغت حالات الوفاة 158 حالة.
، "كورونا" يتسلل إلى 622 فلسطينياً جديداً.. ويسلب الحياة من 6 ،
المصدر : الخليج 365
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