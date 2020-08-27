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أفادت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم (الخميس)، بتسجيل 397 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وبين الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا جمال فورار، أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 43.016، من بينها 397 حالة جديدة، في حين وصل عدد حالات الوفاة بـ"كورونا" إلى 10 وفيات ليصبح العدد الإجمالي 1.475 حالة وفاة.
وأضاف أن 271 مريضاً تماثلوا للشفاء، ليصل عدد المتعافين 3.0157 حالة.فيروس كورونا الجديد
27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442 09:43 PM
تسجيل 10 حالات وفاة خلال يوم
أفادت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم (الخميس)، بتسجيل 397 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وبين الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا جمال فورار، أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 43.016، من بينها 397 حالة جديدة، في حين وصل عدد حالات الوفاة بـ"كورونا" إلى 10 وفيات ليصبح العدد الإجمالي 1.475 حالة وفاة.
وأضاف أن 271 مريضاً تماثلوا للشفاء، ليصل عدد المتعافين 3.0157 حالة.
، إصابة 397 جزائرياً جديداً بـ"كورونا".. وحصيلة الحالات ترتفع إلى 43.016 ،
المصدر : الخليج 365
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