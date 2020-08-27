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قام وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، بجولة تفقدية صباح اليوم على مبنى مركز عرقة؛ حيث كان في استقباله لدى وصوله رئيس مركز عرقة عبدالله الرواف.
رافق وكيل الإمارة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية ناصر بن عبدالعزيز الداود، وعدد من مسؤولي الإمارة.
27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442 09:38 PM
رافقه "الداود" وعدد من مسؤولي الإمارةوكيل إمارة الرياض يتفقد مركز عرقة
قام وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، بجولة تفقدية صباح اليوم على مبنى مركز عرقة؛ حيث كان في استقباله لدى وصوله رئيس مركز عرقة عبدالله الرواف.
رافق وكيل الإمارة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية ناصر بن عبدالعزيز الداود، وعدد من مسؤولي الإمارة.
، وكيل إمارة الرياض يتفقد مركز عرقة ،
المصدر : الخليج 365
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