، وكيل إمارة الرياض يتفقد مركز عرقة ،

محمد بن مسعود - الدمام - رافقه "الداود" وعدد من مسؤولي الإمارة

قام وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، بجولة تفقدية صباح اليوم على مبنى مركز عرقة؛ حيث كان في استقباله لدى وصوله رئيس مركز عرقة عبدالله الرواف.

رافق وكيل الإمارة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية ناصر بن عبدالعزيز الداود، وعدد من مسؤولي الإمارة.

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وكيل إمارة الرياض