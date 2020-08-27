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تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 180 ألف حالة، اليوم (الخميس)، بعد زيادة الإصابات الجديدة في بؤر للعدوى بعدة ولايات منها كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس.
وانخفضت الوفيات في الأسبوع الماضي بنسبة 17 بالمئة عن الأسبوع السابق إلى أقل من ألف حالة يوميًّا في المتوسط للمرة الأولى خلال أسابيع؛ وفقًا لتحليل لـ"رويترز".
ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة في الوقت الراهن إلى أكثر من 5.8 مليون، وهو الأكبر في العالم، وتسجل الولايات المتحدة أيضًا أكبر عدد للوفيات بالفيروس في العالم.فيروس كورونا الجديد
27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442 09:08 PM
عدد الإصابات المؤكدة بلغ 5.8 مليون
تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 180 ألف حالة، اليوم (الخميس)، بعد زيادة الإصابات الجديدة في بؤر للعدوى بعدة ولايات منها كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس.
وانخفضت الوفيات في الأسبوع الماضي بنسبة 17 بالمئة عن الأسبوع السابق إلى أقل من ألف حالة يوميًّا في المتوسط للمرة الأولى خلال أسابيع؛ وفقًا لتحليل لـ"رويترز".
ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة في الوقت الراهن إلى أكثر من 5.8 مليون، وهو الأكبر في العالم، وتسجل الولايات المتحدة أيضًا أكبر عدد للوفيات بالفيروس في العالم.
، أكبر عدد في العالم.. وفيات "كورونا" في أمريكا تتخطى 180 ألفاً ،
المصدر : الخليج 365
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