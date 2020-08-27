شكرا لقرائتكم خبر عن أملاك الدولة .. إزالة 14 محلاً ومحطة وقود بطريق مكة القديم والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن أعمال الإزالة جرت بمشاركة الشرطة ، والدوريات الأمنية ، والمرور ، والدفاع المدني ، والشركة السعودية للكهرباء ، والإدارات المعنية في الأمانة ، وسط تواصل الجهود الميدانية برفع الأنقاض من الموقع والتنسيق مع الجهات المعنية لتفريغ خزانات الوقود في المحطة واستكمال إجراءات الإزالة .
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