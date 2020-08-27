شكرا لقرائتكم خبر عن أملاك الدولة .. إزالة 14 محلاً ومحطة وقود بطريق مكة القديم والان نبدء بالتفاصيل

أسفرت حملات أمانة محافظة جدة الميدانية ممثلة في بلدية الجنوب الفرعية وبمشاركة الجهات الأمنية والمختصة عن إزالة تعديات على أرض حكومية بطريق مكة القديم "كيلو 16" عبارة عن محطة للوقود على مساحة نحو 1100م2 ، وشملت الإزالة 14 محلاً تجارياً وكشكين .

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن أعمال الإزالة جرت بمشاركة الشرطة ، والدوريات الأمنية ، والمرور ، والدفاع المدني ، والشركة السعودية للكهرباء ، والإدارات المعنية في الأمانة ، وسط تواصل الجهود الميدانية برفع الأنقاض من الموقع والتنسيق مع الجهات المعنية لتفريغ خزانات الوقود في المحطة واستكمال إجراءات الإزالة .