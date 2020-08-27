2020-08-27

إزالة محطة وقود و14 محلًا تجاريًا وتعديات على أراض حكومية في جدة

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أعلنت أمانة جدة عن إزالة محطة وقود و14 محلًا تجاريًا وكشكين تعدى ملاكهم على أراضٍ حكومية على طريق مكة القديم.

وأوضحت إمارة منطقة مكة عبر حسابها على “تويتر”، أنه تم إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بطريق مكة القديم (كيلو 16) عبارة عن محطة وقود.

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وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة أن التعديات كانت على مساحة 1100م2 وشملت المخالفات، 14 محلًا تجاريًا وكشكين.

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