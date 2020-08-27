شكرا لقرائتكم خبر «شؤون الحرمين» تناقش أبرز الأنظمة المستخدمة في قياس المؤشرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت وكالة التخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية برئاسة شؤون الحرمين بالتعاون مع وكالة الترجمة والشؤون التقنية ممثلة بالإدارة العامة لتقنية المعلومات، خلال اجتماع عقدته -عبر الاتصال المرئي- أبرز الأنظمة المستخدمة في مجال قياس المؤشرات ومتابعة الخطط الاستراتيجية والمبادرات التحولية الرقمية مع عدد من الشركات المحلية والدولية للبحث عن أفضل الحلول الرقمية التي تضمن رفع كفاءة الأعمال وجودة الخدمات الرقمية المقدمة، والمتزامنة مع انطلاق مشاريع الخطة الاستراتيجية (2024) التي دشنها الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن السديس.

وأكد وكيل الرئيس العام للتخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية نايف المطرفي أن مثل هذه الأنظمة تسهم بشكل كبير في استشراف مستقبل الرئاسة وتحديد الأهداف والاستفادة من الموارد المتاحة وتخطي التحديات، سواء الداخلية أو الخارجية والتعامل المرن مع العوامل المتغيرة مع توفير جميع احتياجات قاصدي الحرمين الشريفين، وتحقيق أعلى درجات الرضا وتوفير البيئة المثالية.

فيما بين مساعد المدير العام للإدارة العامة لتقنية المعلومات المهندس رامي الثبيتي أن التوظيف الأمثل لتقنية المعلومات والاتصالات وتفعيل التطبيقات الذكية يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتحول الرقمي تحت شعار «رئاسة ذكية».

من جهة أخرى سلمت وكالة التخطيط والتميز المؤسسي بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حقيبة المشاريع والمبادرات وتوضيح حوكمتها لوكالة الترجمة والشؤون التقنية ضمن مشاريع الخطة الاستراتيجية التي دشنها الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بعنوان: الانطلاقة المستقبلية للمبادرات التحولية والرقمية 2020 - 2024.

وأوضح وكيل الرئيس العام للتخطيط والتميز المؤسسي وتحقيق الرؤية نايف المطرفي أن الخطة الاستراتيجية مرسومة بعناية فائقة، ولها العديد من المشاريع التطويرية لتلبي حاجات ومتطلبات خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج وزوار، وذلك بالتنسيق مع وكالات الرئاسة والإدارات العامة تحت شعار «عمل بلا كلل»، «تفان بلا توان»، «عزم وجزم وحزم».