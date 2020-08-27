شكرا لقرائتكم خبر 8 مخططات سكنية جديدة توفر 5 آلاف قطعة أرض بالقصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونوه أمير المنطقة بما تتلقاه الوزارة من دعم سخي من قبل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، مشيدا بدور الإسكان في توفير المشروعات والمخططات السكنية المتكاملة على مستوى المنطقة، وغيرها من الحلول والخيارات السكنية المتنوعة التي تتناسب مع مختلف الفئات. وأكد حرص القيادة الرشيدة على تسهيل الخدمات كافة على المواطنين بما يسهم في تعزيز استقرارهم وتلبية احتياجاتهم، مشيرا إلى أن افتتاح هذه المخططات يأتي امتدادا لعدد من المشروعات التنموية التي تشهدها المنطقة، وتصب في خدمة أبنائها وأهاليها.
من جانبه ثمن وزير الإسكان الاهتمام الذي تجده مشروعات ومخططات الوزارة من أمير المنطقة وتذليل العقبات كافة، سعيا لإنجازها وتوفيرها للمواطنين، بما يسهم في تسهيل تملكهم وتحقيق مستهدفات «برنامج الإسكان»، أحد برامج رؤية المملكة 2030، مؤكدا استمرارية ضخ المزيد من الخيارات السكنية المتنوعة لخدمة جميع المستفيدين من برنامج «سكني».
يذكر أن هذه المخططات من الأراضي السكنية أحد الخيارات المتنوعة التي يوفرها برنامج «سكني»، إضافة إلى الخيارات الأخرى التي تشمل إمكانية شراء الوحدات الجاهزة والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي بالاستفادة من القرض العقاري المدعوم بنسبة تصل إلى 100%، إلى جانب التسهيلات والخدمات الإضافية المتاحة عبر تطبيق سكني، مثل إصدار شهادات تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، والاستحقاق الفوري وغيرها.
المخططات الـ 8 شملت:
- متنزه روضان في بريدة ويوفر 438 أرضا
- آفاق الصفا في عنيزة ويوفر 1108 أراض
- شروق عنيزة ويوفر 1116 أرضا
- بساتين البكيرية ويوفر 583 أرضا
- زهرة البكيرية ويوفر 389 أرضا
- جنان الخبراء بمحافظة رياض الخبراء ويوفر 418 أرضا
- معين المذنب في محافظة المذنب ويوفر 371 أرضا
- ربوع الأسياح في الأسياح ويوفر 538 أرضا
كانت هذه تفاصيل خبر 8 مخططات سكنية جديدة توفر 5 آلاف قطعة أرض بالقصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.