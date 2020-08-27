شكرا لقرائتكم خبر 8 مخططات سكنية جديدة توفر 5 آلاف قطعة أرض بالقصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل، في مقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة، بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل أمس 8 مخططات للأراضي السكنية ضمن برنامج «سكني» التابع للوزارة بقيمة تجاوزت 209 ملايين ريال، توفر 4961 أرضا سكنية ضمن بيئة متكاملة البنية التحتية والأساسية، وتتوزع في مختلف محافظات ومراكز المنطقة.

ونوه أمير المنطقة بما تتلقاه الوزارة من دعم سخي من قبل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، مشيدا بدور الإسكان في توفير المشروعات والمخططات السكنية المتكاملة على مستوى المنطقة، وغيرها من الحلول والخيارات السكنية المتنوعة التي تتناسب مع مختلف الفئات. وأكد حرص القيادة الرشيدة على تسهيل الخدمات كافة على المواطنين بما يسهم في تعزيز استقرارهم وتلبية احتياجاتهم، مشيرا إلى أن افتتاح هذه المخططات يأتي امتدادا لعدد من المشروعات التنموية التي تشهدها المنطقة، وتصب في خدمة أبنائها وأهاليها.

من جانبه ثمن وزير الإسكان الاهتمام الذي تجده مشروعات ومخططات الوزارة من أمير المنطقة وتذليل العقبات كافة، سعيا لإنجازها وتوفيرها للمواطنين، بما يسهم في تسهيل تملكهم وتحقيق مستهدفات «برنامج الإسكان»، أحد برامج رؤية المملكة 2030، مؤكدا استمرارية ضخ المزيد من الخيارات السكنية المتنوعة لخدمة جميع المستفيدين من برنامج «سكني».

يذكر أن هذه المخططات من الأراضي السكنية أحد الخيارات المتنوعة التي يوفرها برنامج «سكني»، إضافة إلى الخيارات الأخرى التي تشمل إمكانية شراء الوحدات الجاهزة والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي بالاستفادة من القرض العقاري المدعوم بنسبة تصل إلى 100%، إلى جانب التسهيلات والخدمات الإضافية المتاحة عبر تطبيق سكني، مثل إصدار شهادات تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، والاستحقاق الفوري وغيرها.

المخططات الـ 8 شملت: