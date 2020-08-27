نائب أمير مكة يطلع على خطط تطوير الأحياء الشعبية بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اطلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان على خطط أمانة جدة في تنظيم الأحياء العشوائية في المحافظة؛ بهدف إعادة تخطيط هذه الأحياء وتنظيمها بشكل حضاري، إلى جانب فتح الطرق وتوسعة الشوارع وصولا لتوفير خدمات أفضل للسكان، وذلك خلال ترؤسه في مقر الإمارة بجدة أمس، اجتماعا لمناقشة تطوير البنى التحتية وتنظيم الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، حضره مسؤولو الجهات الخدمية في المنطقة.

يذكر أنه بتوجيه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، وبمتابعة نائبه، تمت إزالة 215 عقارا شعبيا في حي السلامة بجدة من أجل معالجة الأخطار التي تشكلها هذه العقارات على السكان.

إلى ذلك استقبل الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة أمس، مدير فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة المهندس خالد العتيبي.

وتسلم نائب أمير مكة خلال اللقاء تقريرا عن أعمال وخطط فرع الوزارة والهادفة لتطوير منظومة النقل بالمنطقة والمحافظات التابعة لها.