تشكيل فريق عمل لقياس أداء الخدمات المقدمة لسكان مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، بتشكيل فريق عمل من مجلس المنطقة والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية لإعداد تقارير دورية عن الخدمات العامة المقدمة لسكان محافظات المنطقة. ويأتي تشكيل الفريق لتقييم أداء الخدمات العامة المقدمة للسكان ومدى كفايتها وزيادة حجمها بما يتماشى وحاجة المستفيدين.

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