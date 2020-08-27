حملة إعلامية دولية لترويج تراث الطهو السعودي عالميا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم «هيئة فنون الطهي» إطلاق حملة إعلامية دولية لترويج تراث الطهو السعودي على مستوى العالم، إضافة إلى المشاركة في أهم فعاليات الطهو العالمية، كما ستنظم أسبوعا للطعام السعودي بالشراكة مع السفارات بالخارج، من أجل أن يسهم قطاع الثقافة في النمو الاقتصادي، وستعمل على تشجيع تأسيس الشركات والمؤسسات المعنية بقطاع الطهو.

وأفادت الرئيسة التنفيذية للهيئة ميادة بدر بأن الهيئة ستطلق حملة إعلامية دولية لترويج تراث الطهو السعودي على مستوى العالم، تسعى لإقامة شراكات بين قطاع الثقافة والقطاع الخاص في مجال المسؤولية الاجتماعية، مما يسهم في فتح آفاق واسعة تخدم أهداف الوزارة، ولتعزز من دور هذا القطاع في دعم الثقافة، وتوفر قنوات تواصل مع المجتمع عبر تعزيز الهوية السعودية من ثقافة مطبخها، وزيادة الجرعات الثقافية محليا وعالميا، إضافة إلى سعي الهيئة بالشراكة مع القطاع الخاص إلى دراسة للحد من هدر الطعام.

وأكدت أن الهيئة لديها قاعدة بيانات تضم 100 محترف في فنون الطهو، وتعمل على تطوير هذه القاعدة من خلال العمل مع المهنيين في هذا المجال، وأجرت لقاءات أخيرا بعدد منهم من مناطق المملكة، لبحث الاحتياجات والتحديات التي تواجههم، وسيكون هناك المزيد من هذه اللقاءات لتبادل الخبرات عبر المؤتمرات والمعارض والفعاليات التي ستقيمها الوزارة في الأيام المقبلة، وتجمع فيها أصحاب الاختصاص بمشاركة منظمات وهيئات دولية لها خبرتها، مما يطور القطاع ويتيح له فرص مستقبلية كبرى.

وفي هذا الجانب لمع كثير من أسماء الطهاة السعوديين والسعوديات من خلال عملهم في الفنادق والمطاعم المشهورة، وظهورهم في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن هناك أسماء مميزة كانت لها مبادرات وحضور لافت، منهم مؤسس مبادرة «نادي الطهاة السعودي» شيف حلواني، وخباز منور بنون الذي يعد من الكفاءات السعودية المتميزة في فنون الطهو، وله تجربة كبيرة ممتدة لأكثر من 20 عاما، وتحفل مسيرته العلمية والأكاديمية بمحطات مهمة، وتدرب خارج المملكة تحت إشراف طهاة معروفين دوليا، إلى جانب إلمامه بأساليب القيادة الفندقية، وحصوله على جوائز وميداليات.

نادي الطهاة

«وسائل التواصل الاجتماعي أسهمت في نشر مبادرته التطوعية بتأسيس نادي الطهاة السعودي، لتكون مظلة تجمع الطهاة ليتبادلوا أفكارهم وتجاربهم، واستطاع أن يؤسس النادي عام 2009م، والذي يضم أكثر من 50 من الطهاة السعوديين والسعوديات المميزين من مختلف مناطق المملكة، كما أن النادي منذ نشأته تولى مسؤولية تنظيم قطاع الطهو وتطويره، ودعم وتشجيع الممارسين فيه، إلى جانب تقديم النصائح والمعلومات التوعوية عن الأكلات الصحية والضارة».

الطاهي منور بنون

شيف المنتخب«بدأت في مجال الطهو منذ 1423هـ كشيف للمنتخب السعودي لكرة القدم ولنادي النصر، وساعدت مرافقتي للمنتخب في الكثير من بطولات كرة القدم المحلية والدولية في زيادة خبرتي وكسب مهارات جديدة في عالم فنون الطهو، وكانت فرصة لي لتبادل الخبرات عن مختلف الثقافات».

الشيف محمد هزازي

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ميداليات دولية

«لدي خبرة في مجال الطهو أكثر من 9 سنوات، وأعد أول سعودية وعربية حاصلة على ميدالية ذهبية وميدالية برونزية في مسابقة معرض (حلال اكسبو) بإسطنبول 2019م، وكذلك حصلت على ميدالية فضية في مسابقة معرض (فودكس) بجدة 2019م، وميدالية ذهبية وميداليتين فضيتين وميداليتين برونزيتين من مسابقة مهرجان (أكل أول) بجدة 2016م».

الطاهية مريم عتيق

صناعة الأطباق

«أعد أصغر شيف سعودية، وتجدني مهتمة بالطبخ والإبداع بشكل عام وصناعة الأطباق بمكونات عضوية خالية من المواد الحافظة والزيوت المهدرجة، إن هواية الطبخ بدأت منذ صغري بمشاركة والدتي، وتطورت بجمع كتب الطبخ ومتابعة البرامج لمختلف الدول حتى تشكلت لدي فكرة أن مجال الطهو هو الأساس الذي سيحدد ملامح حياتي المستقبلية».

الشيف سارة الجهني

تدريب معتمد

»حاصلة على شهادة تدريب معتمدة دوليا في مجال الطبخ وإدارة الفنادق والمطاعم منذ 1434هـ، ومارست التدريب في وزارة السياحة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وجمعية مودة وجمعية ريادة الأعمال وغيرها، واستفادت مني 3000 متدربة، وتمتد بداياتي في مجال الطبخ المحترف لنحو 20 سنة، ولدي مشاركات في الكثير من المسابقات المحلية».

الشيف طرفة الفوزان