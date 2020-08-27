4 ألوان لفرز وتصنيف نفايات المدينة المنورة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت أمانة منطقة المدينة المنورة أولى خطواتها لفرز وتصنيف النفايات من مصدرها، حيث وزعت حاويات بأربعة ألوان خصصت لمخلفات الكراتين، والبلاستيك، والمعادن، والأطعمة . وبينت الأمانة أن المشروع الذي يأتي كخطوة جديدة ضمن مشروع فرز واستثمار النفايات يهدف إلى المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 بالاستغلال الأمثل للنفايات وطرق معالجتها، إضافة إلى رفع مستوى النظافة العامة وتخفيض كميات النفايات الواردة إلى المرادم الصحية، والحفاظ على جودة المواد القابلة للتدوير بعدم خلطها بالمواد العضوية لتحقيق أكبر عائد ممكن، والسيطرة على عدم انتشار الأوبئة والأمراض نتيجة تكاثر البكتيريا من المواد العضوية، والارتقاء بمستوى الخدمات وإبراز الطابع الجمالي في الشوارع والميادين العامة، والمشاركة المجتمعية في الحفاظ على مستوى النظافة بفرز النفايات من المصدر. الألوان المخصصة لفرز النفايات: الأصفر لمخلفات الكراتين Advertisements الأخضر لمخلفات البلاستيك الأحمر لمخلفات المعادن الأزرق لمخلفات الأطعمة

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