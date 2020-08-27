إزالة تعديات عشوائية في رحاب وجنوب الطائف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أزالت آليات أمانة الطائف تعديات غير نظامية أقامها محدثون على أراض حكومية بيضاء بحي رحاب بالسيل الصغير.

وتجاوزت مساحة الأراضي التي تمت استعادتها 15 ألف م2، وشملت الإزالة أسوارا من البلك وشبوكا للأغنام والماشية وغرفا سكنية عشوائية وعقوما ترابية وأشكالا مختلفة من التعديات غير النظامية.

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أن أعمال إزالة التعديات ستستمر لمعالجة كل الإحداثيات غير النظامية، مشيرة إلى أن مراقبي البلديات الفرعية يتأكدون من نظامية إقامة المنشآت السكنية والتجارية، وفي حال عدم وجود مستمسكات أو تراخيص بناء نظامية لدى المحدثين ستتم الإزالة الفورية للتعديات، مبينة أن متابعة المواقع تتم بشكل دوري لضمان عدم عودة الإحداثيات مرة أخرى.

من جهة ثانية أزالت أمانة الطائف ممثلة في بلدية جنوب الطائف الفرعية تعديات عشوائية غير نظامية، أقيمت على أراض بيضاء على جنبات طريق السديرة جنوب الطائف، بهدف استغلالها من قبل البعض من ضعاف النفوس لتحويلها لملكيات خاصة دون مسوغ نظامي.

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ورصدت فرق التعديات بالفرع البلدي ولجنة التعديات بجنوب الطائف أشكالا من الإحداثيات، تمثلت في إقامة استراحة سكنية وأحواش من البلك وإشغالات مختلفة، مما استدعى التحري عنها والتأكد من ملكيتها، ومدى توفر رخص نظامية للإنشاءات المقامة.

وأزالت الفرق الميدانية التعديات عقب ثبوت عدم ملكية الأراضي للمحدثين، حيث تمت إزالة التعدي وطمس معالمه.

وأوضحت الأمانة أن التعدي على الأراضي الحكومية البيضاء أو الاستفادة منها دون مسوغ نظامي أمر مخالف للأنظمة والتعليمات، وتعمد الإدارات المختصة بالأمانة إلى القضاء عليها بالتنسيق مع الجهات الأمنية ولجان التعديات، حيث تتابع فرق العمل الميدانية بالبلديات الفرعية الوقوف على التعديات، وتتعامل معها بشكل فوري.

وأكدت أن التعديات على الأراضي البيضاء وبالمواقع المخصصة للمشاريع التنموية لها النصيب الأكبر من نسبة التعديات.