شكرا لقرائتكم خبر إغلاق فندق تجاري ومحطة وقود مخالفة في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت وكالة البلديات ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة فندقا تجاريا يزاول النشاط بطرق غير نظامية، وأغلقت محطة وقود في منطقة الكر، وذلك ضمن جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية في نطاق البلدية.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية المهندس عمر المالكي أن الجولات الرقابية على المنشآت التجارية أسفرت عن إغلاق فندق تجاري يزاول النشاط بطرق غير نظامية، حيث جرى إغلاقه فورا، مؤكدا تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

من جانب آخر نفذت الفرق الرقابية جولات ميدانية ورقابية على منطقة الكر، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة والدوريات الأمنية، حيث أغلقت محطة وقود مخالفة وغير ملتزمة بالبروتوكولات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا في منطقة الكر، إضافة إلى مصادرة وإتلاف 437 كجم من أدوات بيع شاي على الجمر، وإتلاف 3750 كجم من المباسط العشوائية بامتداد طريق مكة الهدا.

وشدد المالكي على ضرورة التزام كل المنشآت بالبروتوكولات الوقائية المتبعة، داعيا جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية للإبلاغ عن المخالفين فيما يخص الخدمات البلدية، من أجل الحفاظ على سلامة الجميع عن طريق مركز الاتصال الموحد 940 والقنوات الرسمية للأمانة.