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41 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية في أسواق الشرقية

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- بواسطة أيمن الوشواش - حررت أمانة المنطقة الشرقية 41 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد 19 في الأسواق والمراكز التجارية، إضافة إلى 9 مخالفات حالة تكدس في الأسواق المركزية، وذلك خلال 859 جولة رقابية نفذتها أمس، و7 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة.

كما عمدت الأمانة إلى غسل وتعقيم وتطهير 785 موقعا، باستخدام 156,626 لترا من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة 480 فردا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفع 7591 طنا من النفايات، وإزالة 3744 م3 من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9544 فردا من الكوادر البشرية بالنظافة.

فيما وصل عدد البلاغات التي استقبلها مركز»940» نحو 373 بلاغا تتعلق بصيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة والإنارة والنظافة العامة والمباني والاستثمار والإصحاح البيئي ونواقل الأمراض والأمن والسلامة والحدائق والأسواق

من جولات الإصحاح البيئي:

  • غسل وتعقيم وتطهير 785 موقعا
  • باستخدام 156,626 لترا من كمية المعقمات
  • بمشاركة 480 فردا
  • رفع 7591 طنا من النفايات
  • إزالة 3744 م3 من الأنقاض والمخلفات
  • بمشاركة 9544 فردا من الكوادر البشرية
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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