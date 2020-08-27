41 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية في أسواق الشرقية

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كما عمدت الأمانة إلى غسل وتعقيم وتطهير 785 موقعا، باستخدام 156,626 لترا من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة 480 فردا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفع 7591 طنا من النفايات، وإزالة 3744 م3 من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9544 فردا من الكوادر البشرية بالنظافة.
فيما وصل عدد البلاغات التي استقبلها مركز»940» نحو 373 بلاغا تتعلق بصيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة والإنارة والنظافة العامة والمباني والاستثمار والإصحاح البيئي ونواقل الأمراض والأمن والسلامة والحدائق والأسواق
من جولات الإصحاح البيئي:
- غسل وتعقيم وتطهير 785 موقعا
- باستخدام 156,626 لترا من كمية المعقمات
- بمشاركة 480 فردا
- رفع 7591 طنا من النفايات
- إزالة 3744 م3 من الأنقاض والمخلفات
- بمشاركة 9544 فردا من الكوادر البشرية
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