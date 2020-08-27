شكرا لقرائتكم خبر مصادرة 690 كجم أسماك فاسدة في القطيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صادرت بلدية محافظة القطيف 690 كجم من الأسماك الفاسدة ضمن جولات رقابية على المنشآت والمستودعات الغذائية نفذتها خلال اليومين الماضيين، للتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات البلدية الصحية للمنتجات وملاءمتها للاستخدام الآدمي. وأسفرت الجولات عن مصادرة الأسماك، لعدم صلاحيتها بسبب سوء النقل والتخزين، وطبقت لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين. وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد الحسيني، أن الجولات الرقابية المستمرة تهدف للتأكد من تطبيق جميع اشتراطات البلدية ومدى سلامة المنتجات المعروضة وملاءمتها للاستخدام الآدمي، والتأكد من تطبيق الاشتراطات اللازمة لضمان وحفظ الأغذية بطريقة صحية آمنة، مشيرا إلى أن البلدية اتخذت الإجراءات النظامية تجاه الباعة المخالفين، داعيا الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي اشتباه لوجود أسماك أو لحوم فاسدة أو ممارسات غير سليمة في الأسواق من خلال مركز البلاغات 940.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادرة 690 كجم أسماك فاسدة في القطيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.