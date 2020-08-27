كروز السعودية تنطلق بـ75 % من طاقتها الاستيعابية لاحترازات كورونا

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وسيجري إشغال 75% من حجم الطاقة الاستيعابية للسفينة «سيلفر سبيريت»، وذلك بهدف تحقيق مسارات التباعد الاجتماعي بين السياح.
فيما تتضمن الرحلات نوعين من المسارات، الأول يمر بشاطئ الرأس الأبيض في ينبع ومن ثم العودة لنقطة البداية لمدة ثلاث ليالي، ويمر المسار الثاني بشاطئ الرأس الأبيض في ينبع ونيوم ومن ثم العودة لنقطة البداية على مدار أربع ليال.
وسيكون انطلاق هذه الرحلة السياحية الترفيهية بداية لنشاطات منصة «رد سي سبيريت» التابعة لشركة البحر الأحمر للسفن السياحية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.
ويأتي تنظيم الرحلات البحرية الترفيهية الكروز ضمن صيف السعودية «تنفس» المنبثق من «روح السعودية» التي تمثل الهوية الرسمية لتنشيط السياحة في المملكة والترويج لها، حيث جرى تشغيل هذه الرحلات بالتعاون بين جهات عدة من ضمنها وزارة الثقافة، وصندوق الاستثمارات العامة، والهيئة السعودية للسياحة، والهيئة العامة للترفيه، والهيئة العامة للموانئ، وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
وقال المدير التنفيذي للاستراتيجية بشركة البحر الأحمر للسفن السياحية غسان خان، إن الرحلات البحرية الترفيهية تمثل قيمة سياحية متميزة تجمع بين الرفاهية واستكشاف عوالم جديدة، وفرص استثنائية للاستمتاع باستكشاف الكنوز السياحية الممتدة على الشريط الساحلي للبحر الأحمر، حيث الجزر والشواطئ والطبيعة الساحرة، إضافة إلى تعزيز فكرة الاستمتاع بالرحلة لما تملكه هذه السفن من خدمات ومرافق عدة، علاوة على الفعاليات والأنشطة المتنوعة، بما يسهم في تلبية تطلعات جميع فئات وشرائح المجتمع.
السفينة «سيلفر سبيريت» تحتوي على:
- 8 مطاعم فاخرة
- بركة سباحة
- برامج ترفيهية وموسيقية ستقدم على المسرح
- برامج تعليمية وترفيهية واستكشافية
- إجراءات احترازية:
- سلامة السياح تمثل أولوية قصوى
- تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية قبل وبعد صعود الركاب
- بروتوكولات صحية بجميع المحطات التي ستتوقف خلالها الرحلات البحرية
- التنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية لاعتماد الإجراءات والبروتوكولات الصحية
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