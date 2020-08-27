بدء القبول بكلية المسجد النبوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت كلية المسجد النبوي عن فتح التسجيل الالكتروني الإلحاقي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1442هـ، ابتداء من أمس حتى الأحد المقبل، وذلك عبر الموقع الالكتروني للكلية. وبينت الكلية أن القبول يشمل أقسام الشريعة، القرآن وعلومه، العقيدة، واللغة العربية، داعية الراغبين في الالتحاق ببرامجها إلى الاطلاع على الشروط واستكمال تعبئة نماذج البيانات.

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