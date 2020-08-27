شكرا لقرائتكم خبر 1019 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1310 حالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 1019 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 1310 حالات، و30 وفاة، ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة 311,855 حالة، من بينها 21,815 حالة نشطة، منها 1582 حالة حرجة.

وأوضحت الصحة في بيانها أن الحالات المسجلة منها 43% إناث، و57% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 83%، وكبار السن 6%، لافتة إلى إجراء 63,265 فحصا مخبريا جديدا.

وجددت التوصية لكل من لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض الفيروس، أو مراكز تأكد التي خصصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس اب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات.

إجمالي الحالات 311,855

الحالات النشطة 21,815

المتعافون 286,255

الوفيات 3785

الحالات الجديدة بحسب المدن:

96 مكة المكرمة

56 الرياض

52 عنيزة

50 المدينة المنورة

49 صبيا

46 جازان

44 تبوك

43 الهفوف

41 أبوعريش

32 جدة

31 بريدة

30 خميس مشيط

22 سبت العلاية

21 بلجرشي

19 الدمام

18 حفر الباطن

14 ينبع

13 الطائف

13 الظهران

13 الخفجي

12 الرس

12 أحد المسارحة

12 بللسمر

11 نجران

11 شرورة

11 وادي الدواسر

10 رياض الخبراء

9 المخواة

9 النماص

8 الطوال

8 البدع

8 البشائر

7 أبها

7 عيون الجواء

7 رجال ألمع

6 الباحة

5 الأسياح

5 البرك

5 عفيف

5 ضبا

5 البكيرية

5 الحجرة

4 بارق

4 المجمعة

4 الخبر

4 بيشة

4 الدوادمي

4 القطيف

4 بقيق

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4 الكامل

4 ضرية

4 البدائع

4 خيبر

4 أملج

4 المبرز

3 خليص

3 رفائع الجمش

3 الدائر

3 عرعر

3 الجبيل

3 صامطة

3 بيش

3 العقيق

3 تيماء

3 فيفا

3 ثريبان

2 الموسم

2 العيدابي

2 سراة عبيدة

2 الزلفي

2 تبالة

2 قصيباء

2 يدمة

2 القوز

2 العيون

2 مهد الذهب

2 قلوة

2 ظهران الجنوب

2 المذنب

2 النعيرية

1 بدر الجنوب

1 القوارة

1 تنومة

1 الحرجة

1 أحد رفيدة

1 العارضة

1 سكاكا

1 حائل

1 القحمة

1 محايل

1 نمرة

1 القيصومة

1 ضرما

1 حوطة بني تميم

1 تثليث

1 تربة

1 الوجه

1 العلا

1 طبرجل

1 شقراء

1 تمير

1 مرات

1 وادي الفرع

1 الحمنة

1 الجفر