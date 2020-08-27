برنامج ماجستير في دراسات المرأة بجامعة نورة

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ويركز على تأهيل الملتحقات به ليكن قياديات قادرات على تحديد ودراسة تحديات مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واقتراح الحلول التنظيمية والتشريعية وصياغة المبادرات التي تساهم في تحقيق هدف رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل والذي يحقق أحد أهداف رؤية 2030.
ويتبع البرنامج نموذجا خاصا في التنفيذ، حيث يتفرع إلى مسارين تخصصيين هما: مسار الموارد البشرية ومسار الدراسات الاجتماعية،ويختم رحلة القيادية بأربعة خيارات لبحث التخرج، وهي (تدريب تعاوني، رسالة، بحث تطبيقي، مبادرة وطنية).
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