برنامج ماجستير في دراسات المرأة بجامعة نورة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبدأ جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بعد غد القبول في برنامج ماجستير دراسات المرأة، وهو برنامج بيني يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة.

ويركز على تأهيل الملتحقات به ليكن قياديات قادرات على تحديد ودراسة تحديات مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واقتراح الحلول التنظيمية والتشريعية وصياغة المبادرات التي تساهم في تحقيق هدف رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل والذي يحقق أحد أهداف رؤية 2030.

ويتبع البرنامج نموذجا خاصا في التنفيذ، حيث يتفرع إلى مسارين تخصصيين هما: مسار الموارد البشرية ومسار الدراسات الاجتماعية،ويختم رحلة القيادية بأربعة خيارات لبحث التخرج، وهي (تدريب تعاوني، رسالة، بحث تطبيقي، مبادرة وطنية).