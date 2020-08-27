تدريب 7629 معلمة بمكة على منصة مدرستي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنجزت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة التدريب والابتعاث (بنات) تدريب 7629 متدربة على منصة مدرستي، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 8 محرم الحالي.

وأوضحت مساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية لمياء بشاوري، أن إدارة التعليم حرصت على تدريب كل الفئات المستهدفة من قائدات مدارس ومشرفات تربويات ومعلمات وطالبات، وإعدادهن الإعداد الجيد، والذي من شأنه المتابعة والإشراف أعمال منصة مدرستي وتسخير الإجراءات كافة التي تسهم في تذليل كل السبل أمام جميع الطالبات وأولياء أمورهن للارتقاء بالعملية التعليمية عن بعد.

وبدورها أضافت مديرة إدارة التدريب والابتعاث للبنات الدكتورة جميلة الرويثي، أن منصة مدرستي يتم من خلالها تفعيل دور الطالبات في العملية التعليمية، حيث إن الطالبة تعد محور العملية التعليمية، ولتحقيق هذا الأمر فقد تم خلق نشاطات تعليمية منوعة مراعية لجميع الفروق الفردية بين المتعلمات، عبر استراتيجيات تعليمية ووسائل حديثة مواكبة لتطوير مهارات الطالبات، ليتسنى للطالبة فهم المحتوى الالكتروني والتقدم في تعلمه.

ولفتت إلى أنه تم توفير أدوات مناسبة ومنوعة للتعليم عن بعد، والتي تسهم في وصول المعلومات الدراسية بسهولة عبر الفصول الافتراضية والأنشطة والاختبارات والواجبات المدرسية عبر المنصة.