، ألمانيا تمدد منع حضور الجمهور في الملاعب ،

محمد بن مسعود - الدمام - حتى نهاية عام 2020

قررت السلطات الألمانية تمديد منع حضور الجمهور في الملاعب الرياضية حتى نهاية عام 2020 بحسب اتفاق بين مختلف الولايات الألمانية والحكومة المحلية اليوم.

وينص الاتفاق على منع التجمعات في الملاعب، المراكز الثقافية، المهرجانات أو المعارض.

ويشكل هذا القرار ضربة قوية تحديداً لرياضة كرة القدم، التي كانت تأمل في عودة الجمهور إلى المدرجات تدريجياً مع قرب انطلاق الموسم الجديد الشهر المقبل, لكن المشروع لحظ بعض "الاستثناءات" لا سيما في المناطق حيث نسبة الحالات متدنية على الأقل من أسبوع "وإذا تم التأكد من أن المشاركين يأتون حصرياً من المنطقة نفسها أو مناطق مجاورة".

وكانت رابطة الدوري الألماني تمني النفس بعودة جزئية للجماهير إلى الملاعب في الموسم المقبل، وفق توجيهات محددة للسيطرة على تفشي فيروس "كوفيد-19"؛ إذ أرسلت دليلاً للأندية الـ36 في الدرجتين الأولى والثانية لمساعدتها على تقديم أفكار وخطط لعودة الجماهير إلى ملاعبها, وفي أوائل أغسطس الحالي، وافقت الأندية الـ36 على الدليل المقدم والإجراءات المقترحة فيه، مثل حظر الأماكن المخصصة لوقوف المشجعين والبيع للمأكولات والمشروبات في الملاعب حتى أكتوبر، وسفر المشجعين مع فرقهم للمباريات المقررة خارج الديار، وذلك حتى نهاية العام.ألمانيا منع حضور الجمهور