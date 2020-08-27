، واشنطن تعيد فرض العقوبات الدولية على إيران ابتداءً من 20 سبتمبر ،

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ذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الخميس)، أن واشنطن ستعيد فرض عقوباتها ضد إيران اعتباراً من 20 سبتمبر المقبل.
وقال "بومبيو" عبر حسابه في "تويتر": "لقد أطلقت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إجراءً مدته 30 يومًا لاستعادة كافة العقوبات الدولية ضد إيران بعد عجز مجلس الأمن عن دعم مهمته، التي تكمن في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وسيعاد فرض هذه العقوبات في منتصف ليل 20 سبتمبر بتوقيت جرينتش".
وأضاف الوزير الأمريكي: "إذا عرض أي عضو في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار حول مواصلة رفع العقوبات، ستعارضه الولايات المتحدة، وإذا لم يتم تقديم أي مشروع بهذا الشأن، فالعقوبات ضد إيران ستستأنف على أي حال في 20 سبتمبر. وهكذا يعمل قرار مجلس الأمن رقم 2231"، وفقاً لـما أورد "روسيا اليوم".وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
واشنطن تعيد فرض العقوبات الدولية على إيران ابتداءً من 20 سبتمبرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-27
ذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الخميس)، أن واشنطن ستعيد فرض عقوباتها ضد إيران اعتباراً من 20 سبتمبر المقبل.
وقال "بومبيو" عبر حسابه في "تويتر": "لقد أطلقت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إجراءً مدته 30 يومًا لاستعادة كافة العقوبات الدولية ضد إيران بعد عجز مجلس الأمن عن دعم مهمته، التي تكمن في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وسيعاد فرض هذه العقوبات في منتصف ليل 20 سبتمبر بتوقيت جرينتش".
وأضاف الوزير الأمريكي: "إذا عرض أي عضو في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار حول مواصلة رفع العقوبات، ستعارضه الولايات المتحدة، وإذا لم يتم تقديم أي مشروع بهذا الشأن، فالعقوبات ضد إيران ستستأنف على أي حال في 20 سبتمبر. وهكذا يعمل قرار مجلس الأمن رقم 2231"، وفقاً لـما أورد "روسيا اليوم".
27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442
08:03 PM
"بومبيو" أشار إلى أن بلاده ستعارض أي محاولة لرفعها
ذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الخميس)، أن واشنطن ستعيد فرض عقوباتها ضد إيران اعتباراً من 20 سبتمبر المقبل.
وقال "بومبيو" عبر حسابه في "تويتر": "لقد أطلقت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إجراءً مدته 30 يومًا لاستعادة كافة العقوبات الدولية ضد إيران بعد عجز مجلس الأمن عن دعم مهمته، التي تكمن في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وسيعاد فرض هذه العقوبات في منتصف ليل 20 سبتمبر بتوقيت جرينتش".
وأضاف الوزير الأمريكي: "إذا عرض أي عضو في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار حول مواصلة رفع العقوبات، ستعارضه الولايات المتحدة، وإذا لم يتم تقديم أي مشروع بهذا الشأن، فالعقوبات ضد إيران ستستأنف على أي حال في 20 سبتمبر. وهكذا يعمل قرار مجلس الأمن رقم 2231"، وفقاً لـما أورد "روسيا اليوم".
، واشنطن تعيد فرض العقوبات الدولية على إيران ابتداءً من 20 سبتمبر ،
المصدر : الخليج 365
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