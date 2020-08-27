شكرا لمتابعة خبر عن «التعليم» توجه ببدء اليوم الدراسي عند التاسعة بدلًا من السابعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وجّهت وزارة التعليم، بتعديل موعد بدء اليوم الدراسي عن بُعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية ليكون الساعة التاسعة صباحاً بدلاً من السابعة. وجّهت وزارة التعليم، بتعديل موعد بدء اليوم الدراسي عن بُعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية ليكون الساعة التاسعة صباحاً بدلاً من السابعة. يأتي ذلك مراعاة لظروف الطلاب والطالبات وأسرهم، والمعلمين والمعلمات، إذ سيتم الدخول على منصة "مدرستي" عند الساعة التاسعة صباحًا لبدء الدوام الدراسي.

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