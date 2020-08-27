شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ضبط عمالة تُخزن الحواسيب لبيعها بأسعار عالية بالتزامن مع التعليم عن بعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

نفذت فرق وزارة التجارة، عملية مداهمة لفيلا سكنية وشقة بالرياض، تديراهما عمالة وافدة تمتهت غش الهواتف والحواسيب.

وأوضح مقطع فيديو، المضبوطات التي وُجدت في الفيلا والشقة، وهي عبارة عن هواتف ذكية تقوم العمالة بتجديدها بملصقات مزورة ووضعها في كراتين أصلية لتوزيعها في السوق.

كما تضمنت المضبوطات كميات كبيرة من أجهزة الكمبيوتر، بهدف تقليلها في السوق وبالتالي إعادة بيعها بأسعار عالية؛ لاستخدامها في التعليم عن بعد.