شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..الفرق بين التعليم التزامني وغير التزامني لمرحلة رياض الأطفال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت مدير عام الطفولة المبكرة بوزارة التعليم ندى السماعيل، الفرق بين التعليم التزامني وغير التزامني.

وقالت السماعيل لقناة " الإخبارية " : قد حرصت وزارة التعليم على رعاية ومتابعة حديثة تتوافق مع احتياجات الطفل في هذه المرحلة.

وأضافت : حرصا من الوزارة على أهمية تفاعل الطفل مع المعلم في هذه المرحلة يكون التعليم تزامني ومباشر من خلال إحدى المنصات في مرحلة رياض الأطفال.

وتابعت : التعلم الغير تزامني والمتمثل في الروضة الافتراضية ومتاح لأولياء الامور في الوقت المناسب للأسرة، حيث أنها غير محددة بوقت معين ومفتوحة.