شكرا لمتابعة خبر عن الصين تعلق الرحلات القادمة من المملكة بعد اكتشاف إصابات بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): أعلنت السلطات الصينية تعليق رحلات الطيران القادمة من المملكة لمدة شهر. أعلنت السلطات الصينية تعليق رحلات الطيران القادمة من المملكة لمدة شهر. ويأتي ذلك بعد اكتشاف 18 حالة مصابة على متن رحلة جوية من الرياض؛ حيث قال تركي ماضي سفير المملكة في الصين، إن الحالات كانت لصينيين لم تظهر إصابتهم حينما كانو بالمملكة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصين تعلق الرحلات القادمة من المملكة بعد اكتشاف إصابات بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.