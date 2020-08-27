شاهد: قصة خلود فايع عسيري تثير جدلا واسعا في السعودية

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس 27 أغسطس 2020، بقصة خلود فايع عسيري زوجة حسام زهران والذي انتهت بوفاته نتيجة الخلاقات الزوجة مما أثار جدلا واسعا في الوطن العربي.

وتقدم لكم وكالة سوا الاخبارية تفاصيل قصة خلود فايع عسيري زوجة حسام زهران، حيث تعتبر خلود فايع واحدة من الفتيات السعوديات التي تمتلك العديد من الصفحات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن تغريدات خلود فايع تقتصر على مواضيع عامة وقضايا اجتماعية متنوعة تقدم فيها العديد من النصائح من اجل حياة زوجية كريمة بعد عن المشاكل إلا أنها وقعت في هذه الخلافات رغم امتلاكها العديد من المعلومات القيمة عن هذا المواضيع الذي كانت تقدمها لمتابعيها عبر منصات التواصل المتعددة.

وأفادت مراكز حقوقية بالمملكة ان الناشطة خلود فايع انتهت المشكلة بالقتل لأنها طلبت الطلاق من زوجها، خاصة أنها عاشت داخل حدود الزوجية الجميلة الحياة والتفاهم الكبير الذي وصل إلى حد رائع بينهما، إلا أن هذه المشكلة التي حدثت دون الالتفات إلى الصواب بينهما والبعد عن الصداقة القوية بين الزوجين.

Advertisements

وأوضحت السلطات بالمملكة أن زوجها أطلق النار بعد مناقشات بدأت بالصراخ والضرب وتعتبر هذه القصص من القصص النادرة في السعودية لأنها من المجتمعات التي تحافظ على القانون وتقوم السلطات بتطبيقه.

وطالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي السلطات بأخذ بالقصاص للحفاظ على السلم المجتمعي ومنع مثل هذه الحوادث التي يجب أن يحاسب عليها القانون والأمن العام، حيث حدث العديد من الخلافات في مختلف الدول العربية من وراء منصات التواصل الاجتماعي.