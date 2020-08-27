مكافأة شهرية 2000 ريال .. لهؤلاء الخريجي والخريجات

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كشف صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، اليوم (الخميس)، عن شمول خريجي وخريجات الدبلوم من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية في المملكة، ضمن برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير).

وأوضح الصندوق أن مدة التدريب في البرنامج تتراوح من 3 إلى 6 أشهر، يحصل المتدرب خلالها على مكافأة مالية قدرها 3 آلاف ريال شهرياً لحملة البكالوريوس فأعلى، و2000 ريال شهرياً لحملة الدبلومات، بجانب تأمين ضد المخاطر، وشهادة معتمدة بعد إتمام البرنامج التدريبي، بما يساعد في زيادة فرص المتدرب وقابلية توظيفه.





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