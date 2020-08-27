4 خطوات لتغيير الآيبان البنكي في برنامج حساب المواطن.. تعرَّف عليها

حدد برنامج دعم حساب المواطن، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، خطوات تغيير الآيبان البنكي في حساب المواطن.

وأضاف برنامج حساب المواطن، عبر حسابه الرسمي، أن تغيير الآيبان البنكي يتطلب الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، ثم الضغط على أيقونة «تفاصيل الطلب».

ثم الدخول على «تفاصيل الحساب البنكي»، ثم إدخال رقم الآيبان الجديد والضغط على «حفظ»، وفقًا للحساب الرسمي لبرنامج دعم حساب المواطن.

استعادة كلمة المرور عند نسيانها في حساب المواطن

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وكان حساب المواطن حدد خطوات استعادة كلمة المرور عند نسيانها، وتتمثل في: تسجيل الدخول على حسابه بإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على «نسيت كلمة المرور».

وأضاف حساب المواطن، عبر حسابه الرسمي، أنه بعد ذلك يمكن للمستفيد تعبئة البيانات المطلوبة: «رقم الهوية، تاريخ الميلاد، تاريخ انتهاء الهوية»، في صفحة «استعادة كلمة المرور»، ثم الضغط على «استعادة»، والانتقال إلى تحديث رقم الجوال، وسيتم إرسال كلمة المرور.

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